Dario Vitale lascia come direttore creativo di Versace

Lettera43.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Vitale lascia Versace dopo pochi mesi alla guida della creatività della maison. Vitale era entrato lo scorso aprile, subentrando a Donatella Versace, e rappresentava il primo direttore creativo esterno alla famiglia nella storia recente del marchio. La separazione, avvenuta «di comune accordo», sarà effettiva a partire dal 12 dicembre, comunica la griffe. Versace ringrazia lo stilista per il «straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa» durante questo periodo di transizione e anticipa che la nuova direzione creativa sarà annunciata a tempo debito. Nel frattempo, il team stilistico continuerà a operare sotto la supervisione del Ceo Emmanuel Gintzburger. 🔗 Leggi su Lettera43.it

