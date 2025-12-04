Dario Vitale lascia come direttore creativo di Versace
Dario Vitale lascia Versace dopo pochi mesi alla guida della creatività della maison. Vitale era entrato lo scorso aprile, subentrando a Donatella Versace, e rappresentava il primo direttore creativo esterno alla famiglia nella storia recente del marchio. La separazione, avvenuta «di comune accordo», sarà effettiva a partire dal 12 dicembre, comunica la griffe. Versace ringrazia lo stilista per il «straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa» durante questo periodo di transizione e anticipa che la nuova direzione creativa sarà annunciata a tempo debito. Nel frattempo, il team stilistico continuerà a operare sotto la supervisione del Ceo Emmanuel Gintzburger. 🔗 Leggi su Lettera43.it
