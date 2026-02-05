Antonio Catania e Rosaria Russo sono una coppia da tempo. Si sono conosciuti sul set di un film e ora vivono insieme in Sicilia. Lei, attrice, ha raccontato di aver incontrato il marito durante le riprese. La loro storia continua tra cinema e vita privata, lontano dai riflettori.

Il debutto cinematografico di Antonio Catania è datato 1987, con il film “Kamikazen – Ultima notte a Milano”, per la regia di Gabriele Salvatores. Proprio Salvatores è uno dei registi con i quali lavora più spesso. Dopo un primo ruolo importante in “ Pane e tulipani ” di Silvio Soldini, appare in diversi film di Aldo, Giovanni e Giacomo: “ Così è la vita ”, “ Chiedimi se sono felice “, “ La leggenda di Al, John e Jack “. Antonio Catania ha anche lavorato con Carlo Verdone: riceve una nomination al David di Donatello per il film “Ma che colpa abbiamo noi” come migliore attore non protagonista e recita anche in “ L’amore è eterno finché dura “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è la moglie di Antonio Catania, l'attrice siciliana Rosaria Russo: "Ci siamo conosciuti sul set"

monologo di Antonio Catania da "Azzurro" e il ricordo di Curzio Maltese facebook

