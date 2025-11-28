Chi è il marito di Alessia Merz l’ex calciatore Fabio Bazzani | Grazie a Simona Ventura ci siamo conosciuti

Un amore che ha cambiato la vita di entrambi quello tra Alessia Merz e il marito Fabio Bazzani, nato grazie a Simona Ventura. Fu proprio la conduttrice negli anni Duemila a farli conoscere. All’epoca Super Simo era ancora sposata con Stefano Bettarini che giocava nella Sampdoria, proprio come il futuro Fabio Bazzani. Appena un anno dopo i due hanno avuto Niccolò, il loro primogenito, in seguito è arrivata Martina. Ospite di Vieni da Me, la showgirl ha svelato di essersi innamorata da subito del marito. “È stato un colpo di fulmine – ha confessato -. Il giorno dopo, già ci cercavamo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Alessia Merz, l’ex calciatore Fabio Bazzani: “Grazie a Simona Ventura ci siamo conosciuti”

