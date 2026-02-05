Chi è Jessica Rosval l’allieva di Bottura porta il ristorante Roots a Masterchef

Jessica Rosval, giovane chef italiana, si è fatta notare questa stagione a Masterchef Italia. Allieva di Bottura, ha portato il suo ristorante Roots tra i concorrenti più gettonati del programma. Con la sua creatività e determinazione, sta conquistando pubblico e giudici, puntando a vincere questa edizione del talent.

Modena, 5 febbraio 2026 – È il talent più amato dagli appassionati di cucina e, quest’anno, sta facendo letteralmente il giro del mondo: parliamo di Masterchef Italia, il format di Sky che continua a macinare ascolti nonostante sia già all’edizione numero 15. Merito delle tante novità che, in ogni edizione, riescono a far presa sul pubblico: quest’anno, ad esempio, l’idea è andare alla scoperta di ingredienti e tradizioni al di fuori dei confini nazionali. Nell’episodio in programma oggi, giovedì 5 febbraio, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno la masterclass in Norvegia, per conoscere i segreti della cucina nordica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Jessica Rosval, chef del ristorante stellato Al Gatto Verde a Modena, è stata ospite di oggi a MasterChef Italia.

Questa sera su Sky Uno, gli aspiranti chef di MasterChef Italia si sfidano ancora tra Mystery Box, Invention Test e prova in esterna.

