Giuseppe Battiston | vita privata moglie curiosità dell’attore di Lavoreremo Da Grandi

Giuseppe Battiston, attore noto per il suo ruolo in “Lavoreremo Da Grandi”, ha una carriera che dura ormai da oltre 30 anni. Nel suo percorso, ha recitato in film, serie tv e teatro, ottenendo anche tre David Di Donatello. La sua vita privata rimane discreta, e poco si sa sulla moglie. Battiston continua a lavorare con passione, portando in scena personaggi sempre diversi e apprezzati dal pubblico.

Giuseppe Battiston ha una carriera lunga trent'anni, nel corso dei quali si è diviso tra cinema, tv e teatro, conquistando tre David Di Donatello. Stasera l'attore sarà ospite di Splendida Cornice, in onda su Raitre dalle 21:40 dove presenterà il nuovo film che lo vede tra i protagonisti, Lavoreremo Da Grandi di Antonio Albanese. Nato a Udine nel 1968, dopo aver conseguito alla Scuola D'Arte Drammatica Paolo Grassi, debutta a teatro appena ventenne con C'è Da Non Crederci, mentre due anni dopo arriva su grande schermo con Italia – Germania 4-3 di Andrea Barzini. Nel 2001 debutta in tv con la miniserie Cuore.

