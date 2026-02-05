Chi è Camelia Mihailescu la moglie di Roberto Vannacci

Camellia Mihailescu, moglie di Roberto Vannacci, torna a far parlare di sé in queste settimane. Mentre il marito si prepara a scendere in campo alle prossime elezioni politiche del 2027 con un nuovo partito, lei si tiene un po’ in disparte, ma il suo nome continua a circolare. La coppia, ormai nota al pubblico, attira l’attenzione di chi segue da vicino le vicende politiche e personali di Vannacci.

Si parla tanto (di nuovo) di Roberto Vannacci, pronto a correre alle elezioni politiche del 2027 con il suo nuovo partito. Meno noto è, invece, quel che riguarda la sua vita privata. Al suo fianco c’è la moglie Camelia Mihailescu, una donna colta, dalla forte personalità e con le idee chiarissime. Le origini romene e le due lauree. Nata a Bucarest, Camelia Mihailescu è figlia di un ufficiale dell’esercito romeno, cresciuta respirando l’aria delle caserme, tanto da aver accarezzato l’idea di seguire le orme del padre, nonostante lui la spingesse verso altri percorsi. La vita militare, a suo dire, era poco adatta a una donna, ma lei non si è persa d’animo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Camelia Mihailescu si racconta al Giornale: "Ci siamo conosciuti all’Accademia militare di Bucarest. Un giorno si era scordato di riconsegnare dei documenti riservati: ho minacciato di fargli rapporto" facebook