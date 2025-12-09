Chi è la moglie di Roberto Benigni Nicoletta Braschi | come si sono conosciuti?

Nicoletta Braschi, attrice e moglie di Roberto Benigni, ha iniziato il suo percorso nella Capitale trasferendosi per frequentare l’Accademia di Arte Drammatica. La loro conoscenza si è sviluppata in un contesto di ambienti artistici, dando il via a una lunga e stabile collaborazione professionale e personale. Ecco come si sono incontrati e il loro legame nel tempo.

Nicoletta Braschi si era trasferita da poco nella Capitale per iscriversi all'Accademia di Arte drammatica, Roberto Benigni viveva lì già da un po'. Presentati da degli amici comuni ed è subito scattata una bellissima intesa che, però, per i primi tempi, si è limitata a rimanere sul piano dell'amicizia. Poi, il primo film insieme. Dopo Il Piccolo Diavolo i due sono sempre più inseparabili. Le loro giornate iniziano e finiscono insieme, ogni sforzo è diviso, condiviso, ripartito in una maniera così equa ed equilibrata che chi li guarda non riesce neanche a credere che ci sia un inizio e una fine fra loro due: sono un'unica cosa.

