Chi sono la moglie ed ex moglie di Roberto Vecchioni Daria Colombo e Irene Bozzi | Mi ha tradito senza ritegno

Roberto Vecchioni, celebre cantautore italiano, ha avuto due importanti relazioni matrimoniali nel corso della sua vita. La prima con Irene Bozzi, e successivamente con Daria Colombo. Questa intervista ripercorre i dettagli delle sue relazioni passate, con le testimonianze che rivelano aspetti poco noti della sua vita privata.

Prima dell’attuale matrimonio con Daria Colombo, Roberto Vecchioni è stato sposato con Irene Bozzi. «Eravamo a Firenze – ha raccontato Vecchioni al Corriere -, e la mia ex moglie mi lasciò da solo per raggiungere il suo amante in albergo. Lo intuii, glielo chiesi. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, pensai che era stato tutto finto. Con il tempo ho capito che l’amore non finisce mai. È soltanto incarnato da un altro volto». In seguito alla scoperta del tradimento la coppia si è separata, ma l’affetto – nel tempo – è rimasto. «Un amore vero non finisce mai del tutto – diceva nel 2011 Bozzi al settimanale Oggi -. Metropolitanmagazine.it

