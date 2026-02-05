Chi è Alberto Fortis | curiosità vita privata ed ex fidanzata Rossana Casale

Alberto Fortis torna sulla scena musicale con un nuovo album, dopo anni di silenzio. È uno dei cantautori più amati in Italia, conosciuto per aver attraversato generi diversi, dal pop alla musica d’autore, fino al gospel. La sua vita privata e le sue relazioni, tra cui quella con Rossana Casale, continuano a suscitare curiosità tra i fan. Ora si prepara a riprendere il suo percorso, con la stessa passione di sempre.

Alberto Fortis è uno dei più apprezzati cantautori del panorama italiano che nel corso della sua carriera ha spaziato tra pop, musica d'autore e gospel. Alberto Fortis, l'incontro con Mara Maionchi. L'artista sarà ospite stasera di Splendida Cornice, in onda dalle 21:40 su Raitre. Nato a Domodossola nel 1955 in una famiglia di origini ebraiche, Fortis inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica a 13 anni, quando suona la batteria in una band della sua città, per poi cinque anni dopo intraprendere lo studio del pianoforte. Dopo aver conseguito la maturità si trasferisce a Genova per iniziare gli studi in Medicina e Chirurgia abbandonati poco tempo dopo.

Alberto Fortis torna a far parlare di sé.

