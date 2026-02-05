Alberto Fortis | curiosità vita privata ex fidanzata Rossana Casale

Alberto Fortis torna a far parlare di sé. Il cantautore italiano, conosciuto per il suo stile che mescola pop, musica d’autore e gospel, ha recentemente attirato l’attenzione dei fan anche sulla sua vita privata. Dopo anni di silenzio, sono emerse nuove curiosità sulla sua ex fidanzata Rossana Casale e sui suoi progetti futuri. La scena musicale italiana lo segue con interesse, mentre lui continua a scrivere e a esibirsi sui palcoscenici di tutta Italia.

Alberto Fortis è uno dei più apprezzati cantautori del panorama italiano che nel corso della sua carriera ha spaziato tra pop, musica d’autore e gospel. Alberto Fortis, l’incontro con Mara Maionchi. L’artista sarà ospite stasera di Splendida Cornice, in onda dalle 21:40 su Raitre. Nato a Domodossola nel 1955 in una famiglia di origini ebraiche, Fortis inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica a 13 anni, quando suona la batteria in una band della sua città, per poi cinque anni dopo intraprendere lo studio del pianoforte. Dopo aver conseguito la maturità si trasferisce a Genova per iniziare gli studi in Medicina e Chirurgia abbandonati poco tempo dopo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alberto Fortis: curiosità, vita privata, ex fidanzata Rossana Casale Approfondimenti su Alberto Fortis Linda Pani è fidanzata? curiosità sull’ex miss e ora professoressa de L’eredità (e sulla sua vita privata) Greta Zuccarello è fidanzata? Curiosità sulla professoressa de L’eredita (e sulla sua vita privata) Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alberto Fortis Argomenti discussi: Rossana Casale, età, carriera e vita privata. Tra gli ospiti di questa sera Giuseppe Battiston, Nino D'Angelo e Alberto Fortis. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.