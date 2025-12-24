Linda Pani è fidanzata? Dagli esordi a Miss Italia all’approdo all’Eredità, tutto quello che sappiamo-e non sappiamo sulla sua vita privata Linda Pani è uno dei volti giovani della tv assieme alla collega Greta Zuccarello, anche lei professoressa de L’eredità, noto game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata? Linda Pani è nata a Venezia il 27 luglio 1999 ma è cresciuta in provincia di Treviso. Dopo il diploma al liceo linguistico, dove ha acquisito una solida conoscenza di inglese, spagnolo e russo, si è avvicinata al mondo dello spettacolo partecipando nel 2017 a Miss Italia. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Linda Pani è fidanzata? curiosità sull'ex miss e ora professoressa de L'eredità (e sulla sua vita privata)

