Buen Camino vola a 53 milioni di euro Zalone batte se stesso e punta al record assoluto di Quo vado

Buen Camino ha raggiunto oltre 53 milioni di euro, superando i successi di Tolo Tolo e Sole a Catinelle. Con ancora Epifania e il weekend successivo da affrontare, il film punta a eguagliare il record di Quo Vado?, il più alto incasso della storia del cinema italiano con 65 milioni di euro.

Buen Camino supera i 53 milioni di euro e batte già Tolo Tolo e Sole a Catinelle. Mancano ancora Epifania e il weekend successivo: nel mirino c'è Quo Vado?, suo record personale nonché record assoluto del cinema italiano con 65 milioni di euro.

Checco Zalone sempre più in alto: “Buen camino” a quota 53 milioni di incassi - Tornato a lavorare con il regista Gennaro Nunziante, con cui aveva firmato il suo film più visto, Zalone vede ora Buen Camino scavalcare Sole a catinelle, che incassò complessivamente 51. msn.com

“Buen Camino” supera 41 milioni di euro: oltre 5 milioni di spettatori al cinema - “Buen Camino” di Checco Zalone vola al box office: superati 41 milioni di euro e 5 milioni di spettatori. lopinionista.it

#BuenCamino con #CheccoZalone non si ferma: al #BoxOffice italiano del weekend è arrivato a 53 milioni di euro, il #record di Quo Vado si avvicina... - facebook.com facebook

#CheccoZalone arriva a 41 milioni di euro. Buen Camino domina il capodanno 2026 x.com

