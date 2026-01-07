Laura Pausini alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina

Laura Pausini prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La cantante italiana sarà presente come ospite, contribuendo all’evento con la sua musica. Questa partecipazione rappresenta un momento importante per l’evento sportivo, che unisce sport e cultura in un’occasione internazionale. L’evento si svolgerà in modo sobrio e rispettoso, valorizzando l’identità italiana e il contesto olimpico.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedrà come guest star Laura Pausini. La cantante romagnola, in procinto di debuttare con il tour mondiale e di pubblicare il nuovo album di cover Io canto 2, sarà presente il 6 febbraio al Meazza di Milano. Al momento, all'appuntamento ci saranno anche Mariah Carey, la regina del Natale, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, tre dei volti del cinema italiano noti a livello internazionale.

Laura Pausini protagonista della cerimonia di apertura a San Siro - Laura Pausini protagonista a San Siro per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. milanosportiva.com

LAURA PAUSINI alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 - Laura Pausini sarà una dei superospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... newsic.it

