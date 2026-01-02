Anche Laura Pausini parteciperà alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Da milanotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini sarà tra gli ospiti della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro. L'evento vedrà anche la partecipazione di altri grandi nomi dello spettacolo, contribuendo a rendere questa manifestazione un momento speciale per l’Italia e il mondo dello sport. La serata sarà un’occasione di incontro tra musica, cultura e sport, in un contesto internazionale.

Annunciato un altro super ospite dell'attesa Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo stadio San Siro. Si tratta di Laura Pausini, che calcherà il palco con le altre guest star, alcune delle quali già annunciate: Pierfrancesco Favino, Sabrina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

anche laura pausini parteciper224 alla cerimonia di apertura delle olimpiadi

© Milanotoday.it - Anche Laura Pausini parteciperà alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Leggi anche: Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

Leggi anche: Laura Pausini canterà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

laura pausini parteciper224 cerimoniaOlimpiadi 2026, Laura Pausini superospite della cerimonia inaugurale di San Siro - La voce italiana più premiata al mondo scelta per aprire Milano Cortina 2026 in uno dei momenti più attesi dei Giochi ... msn.com

laura pausini parteciper224 cerimoniaLaura Pausini protagonista della cerimonia di apertura a San Siro - Laura Pausini protagonista a San Siro per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. milanosportiva.com

laura pausini parteciper224 cerimoniaMilano-Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici - Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.