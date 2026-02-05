Con la fine della fase a gironi, si delineano già i quarti di finale della Champions femminile. Le squadre si preparano a sfide più dure, ma alcuni incontri si ripetono troppo spesso. Forse è ora di rivedere il formato e rendere tutto più interessante.

Con la chiusura della fase a gironi, si definisce il quadro per la fase a eliminazione diretta della CEV Champions League femminile. Le prime classificate di ogni pool accedono direttamente ai quarti, le seconde e la migliore tra le terze disputano il Play-off, mentre le altre terze scendono in CEV Cup. Il tabellone propone scontri interessanti e incroci che possono influire sull’esito finale. Il tabellone appare strutturato con i quarti di finale che assegnano i passaggi ai turni successivi. Da una parte del tabellone il Fenerbahce (1B) affronterà nei quarti la vincente tra Scandicci (2A) e Novara (2B); dall’altra Conegliano (1D) incontrerà la vincente tra Zeren (2D) e Schwerin (2E). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Champions femminile, troppi incroci ripetuti: è il momento di cambiare formula?

Approfondimenti su Champions Femminile

Novara conquista un punto importante contro il Benfica nella partita di volley femminile di Champions League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Chelsea Women 6-0 Roma Femminile | HIGHLIGHTS | UWCL 2025/26

Ultime notizie su Champions Femminile

Champions femminile, Juventus Women perde col Manchester United: ora i playoffLa Juventus femminile ha perso 1-0 all'Allianz Stadium nell'ultima partita della fase campionato di Champions League. In tribuna anche Spalletti e McKennie. Ora le bianconere sfideranno nei playoff ... sport.sky.it

Tabellone Champions League volley femminile: Conegliano ai quarti, c’è subito un derby italiano - x.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Odymel · My Favourite Game. WARM-UP CHAMPIONS LEAGUE NIGHT @verovolley ready for the match against the turkish visitor Eczacibasi #ilovevolleyball #volley #championsleague facebook