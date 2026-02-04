LIVE Novara-Benfica 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-20 le piemontesi alzano il ritmo nel momento decisico

Novara conquista un punto importante contro il Benfica nella partita di volley femminile di Champions League. Le piemontesi alzano il ritmo nel finale e riescono a chiudere il set 25-20. La squadra di casa ha mostrato determinazione e ha preso il comando nel momento decisivo, mentre Tolok ha messo a segno una diagonale stretta che ha fatto alzare il pubblico. La partita prosegue con tensione e voglia di vincere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 Tolok con la diagonale strettissima! Cade dentro i tre metri il colpo dell'opposta. 9-9 Stavolta sbaglia Costantini! Muro di Cetin sulla schiacciata della centrale! 9-8 Ubavic trova il punto tirando a tutto braccio sul muro. Novara prova a difendere, ma non riesce. 9-7 Ancora un primo tempo vincente di Costantini! Colpo potente dal centro verso zona 5! 8-7 Di poco lunga la pipe di Ishikawa indirizzata verso zona 6. 8-6 Che botta di Tolok! Diagonale verso zona 1 potentissima della russa! 7-6 Alsmeier gioca intelligentemente sulle mani del muro avverario.

