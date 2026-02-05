Questa sera alle 20:30 si gioca il match tra Benevento e Picerno, valido per il venticinquesimo turno di Serie C girone C. Il Benevento di Floro Flores scende in campo davanti al suo pubblico, mentre il Picerno di Bertotto cerca di ottenere punti importanti in trasferta. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Venticinquesimo turno di Serie C girone C che si apre con il Benevento di Floro Flores impegnato in casa contro il Picerno di Bertotto. Le Streghe da quando in panchina siede l’ex attaccante di Chievo e Arezzo volano: sono ben 10 le vittorie nelle ultime 12 partite e il KO del Catania ha ridato il primato in solitaria cn 3 punti di vantaggio. Impressionante il ruolino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benevento-Picerno (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Benevento Picerno

Ultime notizie su Benevento Picerno

Argomenti discussi: Calcio. Benevento-Picerno, al via la prevendita per il match di venerdì al Vigorito; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AZ PICERNO, DIRIGE MICHELE PASCULLI; Pronostici Benevento-Picerno: Statistiche, Analisi, Dove in TV 06.02.2026 Serie C; Serie C, Benevento-Picerno: come vederla gratis in streaming.

Benevento-Picerno affidata a Pasculli: ecco gli arbitri della 25ª giornataSarà Michele Pasculli, arbitro della sezione di Como, a dirigere la sfida tra Benevento e AZ Picerno, in programma venerdì sera allo stadio Ciro Vigorito con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Il ... sanniosport.it

LabTv. . Benevento Calcio, miniciclo e possibili rotazioni: col Picerno si candida Romano facebook