Metz-Lille venerdì 06 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati
Questa sera il Lille di Genesio sfida il fanalino di coda Metz nel primo anticipo del ventunesimo turno di Ligue 1. La partita si gioca alle 20:45 e mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: il Lille cerca punti importanti per salire in classifica, mentre il Metz punta a confermarsi in casa. I convocati sono già in campo e gli appassionati aspettano di vedere se i biancorossi riusciranno a portare a casa i tre punti.
Si apre il ventunesimo turno di Ligue1 e il Lille di Genesio è impegnato nell’anticipo sul campo del fanalino di coda Metz. I grenats di Tavernot sono in caduta libera e contro l’Angers è arrivato il quarto KO consecutivo tra coppa e campionato, e il quattordicesimo di una stagione che si sta rivelando come la precedente in massima serie, ovvero solo di passaggio. I Dogues hanno perso una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Metz-Lille (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Questa sera alle 20:45 si gioca il primo match del ventunesimo turno di Ligue 1.
Pronostico Metz-Lille: quarta di fila per la Champions LeagueMetz-Lille è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Ligue 1, rimonta vincente del Lille in casa del Metz: a segno Ismaily e YaziciColpo esterno del Lille che oggi si è imposto per 2-1 sul campo del Metz. Padroni di casa in vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Mikautadze, poi la rimonta ospite firmata dalle reti ... tuttomercatoweb.com
