Siamo stati in prima fila dalla parte giusta della storia | il bilancio del circolo Pd di Villa

Il Circolo PD di Villa San Giovanni, sotto la guida di Enzo Musolino, traccia il suo bilancio, riflettendo sul percorso e sui traguardi raggiunti. Un momento di analisi e confronto per consolidare il ruolo del partito nel territorio e guardare avanti con rinnovata determinazione.

© Reggiotoday.it - "Siamo stati in prima fila, dalla parte giusta della storia": il bilancio del circolo Pd di Villa É il momento dei bilanci e, puntuale, arriva anche quello del Circolo PD T. Giordano di Villa San Giovanni, guidato dal segretario cittadino Enzo Musolino. Sanità pubblica, servizi comunali, scuole, tariffe, infrastrutture e questione "Ponte" sono stati al centro dell'impegno nel 2025.

