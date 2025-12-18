Siamo stati in prima fila dalla parte giusta della storia | il bilancio del circolo Pd di Villa San Giovanni

Il Circolo PD di Villa San Giovanni traccia il suo percorso, riflettendo sui successi e le sfide affrontate. Con impegno e passione, il gruppo si è distinto come protagonista nel territorio, contribuendo attivamente al cambiamento e alla crescita della comunità. Un bilancio che testimonia l'impegno civico e la volontà di continuare a lavorare per un futuro migliore.

É il momento dei bilanci e, puntuale, arriva anche quello del Circolo PD T. Giordano di Villa San Giovanni, guidato dal segretario cittadino Enzo Musolino. Sanità pubblica, servizi comunali, scuole, tariffe, infrastrutture e questione “Ponte” sono stati al centro dell’impegno nel 2025.Si legge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

