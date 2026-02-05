Cesena firma attaccante italo-albanese con esperienza in Austria e USA | due goal in A con la Juve

Cesena ha annunciato l’arrivo di Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese con un passato in Austria e negli Stati Uniti. Il giocatore, che ha segnato due gol in Serie A con la Juventus, si unisce alla squadra con l’obiettivo di rafforzare l’attacco. La società spera che la sua esperienza possa fare la differenza nel campionato di quest’anno.

**Giacomo Vrioni, l’attaccante italo-albanese che ha fatto gol in Austria e negli Usa, è arrivato al Cesena. Il tesseramento andrà fino al 30 giugno 2026, con opzione di prolungamento.** La decisione è stata annunciata giovedì 5 febbraio, all’interno di un mercato che vede il Cesena che cerca di rafforzare la sua squadra prima della nuova stagione. Il nuovo giocatore, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, e ha iniziato la propria carriera professionistica con la Pistoiese nel 20172018. Ha fatto esperienza in Serie B, con il Venezia, prima di entrare nella Juventus Under 23, dove ha ottenuto due presenze in A tra il 2020 e il 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Cesena annuncia di aver messo sotto contratto Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese con un passato tra Austria e Stati Uniti.

