Il Cesena tessera l' attaccante italo-albanese e giramondo gol in Austria e negli Usa Due presenze in A con la Juve
Il Cesena annuncia di aver messo sotto contratto Giacomo Vrioni, attaccante italo-albanese con un passato tra Austria e Stati Uniti. Vrioni, che ha già segnato gol in Austria e negli Usa, arriva con un contratto fino al 2026 e l’opzione di prolungare l’accordo. L’attaccante, che ha anche giocato due partite in Serie A con la Juventus, ora è pronto a iniziare questa nuova avventura in Serie B.
Il Cesena ufficializza il tesseramento dell’attaccante italo-albanese Giacomo Vrioni fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento.Classe 1998, Vrioni cresce nel settore giovanile della Sampdoria e fa il proprio esordio tra i professionisti nel campionato di Serie C 20172018 tra le fila.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Forlì-Cesena si conferma come uno dei principali distretti italiani nel settore degli articoli sportivi, raggiungendo il secondo posto per volume di esportazioni verso gli Stati Uniti.
