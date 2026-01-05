Volley arriva da Terni e da qualche giorno ha iniziato ad allenarsi con il gruppo L’attaccante Iovieno firma con Massa Carrara

La Pallavolo Massa Carrara ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Iovieno, che si è unito al gruppo di allenamento proveniente da Terni. Il club, sotto la guida del coach Luca Cei, ha rafforzato la squadra con questo nuovo acquisto, in risposta alla lunga assenza di Mattia Briglia. Un inserimento importante per affrontare la stagione, garantendo maggiore profondità e competitività alla formazione.

Coach Luca Cei ha il suo nuovo attaccante. La Pallavolo Massa Carrara per Natale si è regalata un nuovo opposto col quale far fronte alla defezione ormai di lunga data di Mattia Briglia. Cristian Iovieno, classe 2002 nativo di Spoleto, arriva da Terni e già da qualche giorno ha iniziato ad allenarsi coi nuovi compagni. "L'impatto è stato buono – ha spiegato il nuovo arrivato – Ho trovato un bel gruppo che mi ha accolto fin da subito come se fossi uno di loro. Mi sono ambientato subito ed anche in palestra si lavora molto bene. Si può naturalmente migliorare e speriamo che con l'anno nuovo si riparta da zero e si possa aumentare il rendimento in campionato".

