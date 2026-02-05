Cerimonia di consegna delle borse di studio concorso nazionale Antonino Scopelliti | i premiati

Questa mattina al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio del concorso nazionale Antonino Scopelliti. I premiati sono arrivati sul palco per ricevere i riconoscimenti, mentre tra il pubblico c’erano studenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione si è conclusa con un applauso generale e tanti sorrisi.

Il tema di questa edizione, “Uguali e diversi: crescere insieme nel rispetto”, ha posto l’accento sui valori dell’uguaglianza e alla condanna della violenza contro le donne Nella cornice del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, si è tenuta la cerimonia di premiazione della VII edizione del concorso nazionale A. Scopelliti, promosso dalla Fondazione Antonino Scopelliti in collaborazione con l’Associazione nazionale presidi e alte professionalità della scuola e con il patrocinio della Città metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso dell’evento, condotto dalla giornalista Eva Giumbo, sono state conferite le borse di studio agli studenti vincitori del concorso, provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Questa mattina alle 9 al Teatro Cilea di Reggio Calabria si tiene la cerimonia di consegna delle borse di studio ai vincitori del concorso nazionale dedicato ad Antonino Scopelliti.

