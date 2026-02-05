Cerimonia apertura olimpiadi dove vederla GRATIS e a che ora

Oggi si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si svolge questa sera e sarà visibile gratuitamente in diversi canali televisivi e online. La città si prepara ad accogliere atleti da tutto il mondo, mentre gli organizzatori annunciano che l’evento inizierà alle 20.30. Sono migliaia le persone attese in piazza per assistere alla sfilata e ai fuochi d’artificio, tra entusiasmo e aspettative.

Cerimonia apertura olimpiadi dove vederla. L'Italia si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più attesi del decennio: le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio. Le competizioni hanno preso il via già mercoledì 4 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate sabato 7 febbraio. Cerimonia d'apertura: data, ora e location. La Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolgerà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00. L'evento principale avrà luogo a Milano, allo stadio San Siro, ma l'apertura dei Giochi sarà caratterizzata anche da parate delle delegazioni in altre sedi simbolo della rassegna olimpica, tra cui Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo.

