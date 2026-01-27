tutto quello che si sa per ora della cerimonia di apertura delle olimpiadi di milano cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano, segnando l'inizio di un evento atteso con entusiasmo. La manifestazione rappresenta un momento importante per lo sport italiano e internazionale, con molte novità e iniziative in programma. Mentre la data si avvicina, gli appassionati seguono con interesse le ultime anticipazioni sull'evento.

Ormai ci siamo, il lungo conto alla rovescia sta per terminare. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella del 6 febbraio 2026, quando la cerimonia d'apertura allo stadio San Siro di Milano darà il via alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ecco tutto quello che si sa al momento. Un cast d’eccellenza per uno spettacolo globale. Il primo nome annunciato tra le celeb che prenderanno parte alla cerimonia d'inaugurazione è quello di Matilda De Angelis, attrice italiana apprezzata in tutto il mondo. Versatile, intensa, contemporanea: sarà una delle voci narranti dello show, incarnando il talento creativo italiano che dialoga con il mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

