Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026 quanto costano i biglietti e dove vederla in tv

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo stadio San Siro di Milano. In questa occasione, si svolgerà l’evento che dà il via ufficiale ai Giochi, con dettagli sui costi dei biglietti e modalità di visione in tv. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per seguire l’appuntamento più atteso dell’inverno 2026.

Manca ormai pochissimo alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il mega evento è infatti in programma per venerdì 6 febbraio, alle ore 20:00, presso lo stadio San Siro (per l’occasione ribattezzato Milano San Siro Olympic Stadium). Uno show firmato Balich Wonder Studio, che promette di unire musica, arte e tecnologia, con la partecipazione di grandi nomi della scena internazionale come Andrea Bocelli, Mariah Carey e Laura Pausini. Ecco come assistere all’evento, dal vivo o apprezzandolo su uno schermo. Milano-Cortina, quanto costano i biglietti della Cerimonia d’apertura. 🔗 Leggi su Dilei.it

Pierfrancesco Favino, ruolo speciale alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026Pierfrancesco Favino sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, un momento di grande prestigio e emozione.

Rai - 2° promo Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina - Dicembre 2025

