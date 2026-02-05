Cerimonia A Pozzo per San Biagio

Questa mattina Pozzo della Chiana ha celebrato la festa di San Biagio. La comunità si è riunita nel tradizionale rito, dimostrando ancora una volta quanto siano radicate le tradizioni e il senso di appartenenza a questa piccola frazione. La piazza era piena di gente, tutti pronti a partecipare alla cerimonia in onore del Santo Patrono.

Pozzo della Chiana si è stretta attorno al suo Santo Patrono per la tradizionale festa di San Biagio, confermando un forte legame con le proprie radici e con il senso di comunità. Una giornata partecipata, che ha unito fede, tradizione e attenzione al territorio. Le celebrazioni si sono aperte in mattinata con l’inaugurazione dei nuovi giochi per bambini alla scuola dell’infanzia Santa Teresa. Un gesto concreto, rivolto alle famiglie e ai più piccoli. Presenti l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Corei, il consigliere comunale Francesco Seriacopi e la dirigente scolastica Anna Bernardini. Nel pomeriggio e in serata la comunità si è ritrovata per la Santa Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese, alla presenza del vescovo Andrea Migliavacca e di numerosi fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cerimonia . A Pozzo per San Biagio Approfondimenti su Pozzo Della Chiana Festa di San Biagio a Pozzo della Chiana Martedì, Pozzo della Chiana ha accolto numerosi residenti per la festa di San Biagio. Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, borse di studio 2025 in Calabria: tutto pronto per la cerimonia La Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande realtà italiana nel settore della mutualità sanitaria integrativa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pozzo Della Chiana Argomenti discussi: Cerimonia . A Pozzo per San Biagio; Mutua Cesare Pozzo investe oltre 163mila euro in istruzione, assegnando 1.185 borse di studio a soci e famiglie in tutta Italia; Un nuovo spirometro per il Policlinico grazie al Rotary Club Modena L. A. Muratori; Da oggi iniziano le pubblicazioni degli articoli del Premio Giuseppe Puliafito – Giovani Cronisti del Territorio. Cerimonia . A Pozzo per San BiagioPozzo della Chiana si è stretta attorno al suo Santo Patrono per la tradizionale festa di San Biagio, confermando ... lanazione.it Buon pomeriggio !!! ** ** Oggi arrivo con un giorno di ritardo… ma con una ricetta che profuma di tradizione e che vale assolutamente l’attesa. Ieri si celebrava San Biagio, una ricorrenza molto sentita in tante regioni italiane, e tra le preparazioni tipiche ci sono facebook 4/2/26. Ieri, memoria di San Biagio, invocato come patrono nelle malattie, specialmente quelle della gola, si è rinnovata anche a Chioggia la tradizione della "benedizione della gola" con due candele incrociate (evocando anche la festa della Candelora del gi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.