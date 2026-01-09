Mutua Sanitaria Cesare Pozzo borse di studio 2025 in Calabria | tutto pronto per la cerimonia

La Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande realtà italiana nel settore della mutualità sanitaria integrativa. Per il 2025 in Calabria sono previste le borse di studio, con la cerimonia di consegna già programmata. Un’iniziativa che conferma l’impegno della società nel sostenere l’educazione e la formazione dei giovani, rafforzando il suo ruolo di supporto alla comunità.

La Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, fondata nel 1877, rappresenta oggi la più grande realtà italiana operante nel settore della mutualità sanitaria integrativa. È al fianco di circa 250 mila persone in tutta Italia, offrendo ai 171 mila soci e ai loro familiari un supporto.

