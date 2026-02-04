Festa di San Biagio a Pozzo della Chiana

Martedì, Pozzo della Chiana ha accolto numerosi residenti per la festa di San Biagio. La comunità si è riunita in strada, con musica e canti, per celebrare il santo patrono. La giornata si è svolta senza incidenti, e molti hanno approfittato dell’occasione per stare insieme e rinnovare il legame con il loro borgo.

Con grande partecipazione e spirito di comunità, il borgo di Pozzo della Chiana ha celebrato martedì la festa di San Biagio, Santo Patrono del centro abitato. Una giornata intensa di fede, tradizione e momenti significativi per le famiglie e per tutti i cittadini.Le celebrazioni sono iniziate già.

