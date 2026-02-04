Festa di San Biagio a Pozzo della Chiana

Da arezzonotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì, Pozzo della Chiana ha accolto numerosi residenti per la festa di San Biagio. La comunità si è riunita in strada, con musica e canti, per celebrare il santo patrono. La giornata si è svolta senza incidenti, e molti hanno approfittato dell’occasione per stare insieme e rinnovare il legame con il loro borgo.

Con grande partecipazione e spirito di comunità, il borgo di Pozzo della Chiana ha celebrato martedì la festa di San Biagio, Santo Patrono del centro abitato. Una giornata intensa di fede, tradizione e momenti significativi per le famiglie e per tutti i cittadini.Le celebrazioni sono iniziate già.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su San Biagio Pozzo della Chiana

Corsano, la festa patronale di San Biagio patrimonio culturale della Puglia

La festa patronale di San Biagio a Corsano rappresenta un importante momento di tradizione e identità culturale per la comunità locale e per l’intera regione pugliese.

Avellino si prepara alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della gola

Avellino si avvicina alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della gola, che si celebra il 3 febbraio 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Festa di San Biagio a Pozzo della Chiana

Video Festa di San Biagio a Pozzo della Chiana

Ultime notizie su San Biagio Pozzo della Chiana

Argomenti discussi: A San Bonifacio la Sagra di San Biagio dal 22 gennaio al 3 febbraio 2026; Fiera di San Biagio con mercato sull'area della chiesa; Le bancarelle, il panettone e la cena per tutti: a Monza la sagra di San Biagio; Prima della Madonna del Fuoco si celebra San Biagio. E ci sarà la benedizione della gola.

festa di san biagioLe tradizioni più curiose di San Biagio in Italia: dal pane benedetto ai dolci regionali (mappa)Dal panettone salva-gola di Milano alle panelle con nastrini in Puglia: viaggio tra riti e dolci di San Biagio, con mappa delle tappe più curiose. nostrofiglio.it

festa di san biagioSan Biagio e la benedizione della golaLa miracolosa guarigione di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Questo, è al centro della tradizionale benedizione della gola, con le candele della Presentazione del Signore al ... acistampa.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.