Tutte le donne famose vittime di violenza nel 2025
Cosa parliamo quando si parla di violenza di genere? Di quella fisica, delle botte, gli stupri, le aggressioni. Di quella sessuale, delle molestie, le battute inopportune, le minacce. Violenza significa aver paura di uscire da sole per strada, di accettare un appuntamento, di andare al lavoro o postare una foto sui social. La tecnologia crea nuove forme di denigrare in modo subdolo ma indelebile le donne e il loro corpo. E sono state tantissime, nel 2025, le donne vittime di questo inedito tipo di attacco. Tra loro anche molti nomi noti. Seppur la violenza resta anche quella vecchio stampo, degli altri casi di questa lista che speriamo possa, di anno in anno, farsi sempre più esigua. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Ricordiamo a tutte le donne di questa importante iniziativa... un ciclo di tre incontri gratuiti per imparare tecniche di autodifesa con il metodo Krav Maga. Primo incontro martedì 18 novembre dalle 19 alle 20 presso l'Oratorio di Montanara in Via Roma 63. Vi asp - facebook.com Vai su Facebook
Donne "spogliate" dall'intelligenza artificiale, non solo Francesca Barra nel sito sessista: da Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, tutte le vittime - Tra le donne "spogliate" con l'intelligenza artificiale dal sito 'Social Media Girls' ci sarebbero almeno altre50 italiane famose, tra conduttrici, cantanti, attrici e ... Secondo leggo.it
Donne "spogliate" dall'intelligenza artificiale, non solo Francesca Barra nel sito sessista: da Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, tutte le vittime - «Sono oltre 50 le italiane note del sito con nudi realizzati con AI», dice Selvaggia Lucarelli, tra le donne comparse sulla piattaforma, che ricorda sulla sua pagina ufficiale Instagram: «È tutto su ... Segnala corriereadriatico.it
Donne "spogliate" dall'intelligenza artificiale, non solo Francesca Barra nel sito sessista: da Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, tutte le vittime - Federica Nargi, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Sophia Loren, Angelina Mango, Elisabetta Canalis, Arisa, ... Come scrive leggo.it