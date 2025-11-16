Cosa parliamo quando si parla di violenza di genere? Di quella fisica, delle botte, gli stupri, le aggressioni. Di quella sessuale, delle molestie, le battute inopportune, le minacce. Violenza significa aver paura di uscire da sole per strada, di accettare un appuntamento, di andare al lavoro o postare una foto sui social. La tecnologia crea nuove forme di denigrare in modo subdolo ma indelebile le donne e il loro corpo. E sono state tantissime, nel 2025, le donne vittime di questo inedito tipo di attacco. Tra loro anche molti nomi noti. Seppur la violenza resta anche quella vecchio stampo, degli altri casi di questa lista che speriamo possa, di anno in anno, farsi sempre più esigua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tutte le donne famose, vittime di violenza nel 2025