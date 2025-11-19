Le luci natalizie dedicate alle donne vittime di violenza in centro storico torna la camminata È per te
Torna sabato, 22 novembre, la camminata “È per te”, simbolo di vicinanza e solidarietà alle vittime di violenza. L’appuntamento è alle ore 16 in piazza Cavour, con partenza alle 16,30 lungo le vie del centro storico. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Rompi il Silenzio Aps e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
