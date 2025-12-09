Ravenna città al femminile Dal centro Linea Rosa alla Casa delle donne | Un sostegno concreto

Ravenna si distingue per il suo impegno a favore delle donne, grazie a una rete di associazioni e iniziative che offrono supporto e promuovono la cultura di genere. Dal centro Linea Rosa alla Casa delle Donne, la città si conferma un esempio di solidarietà e attenzione alle esigenze femminili, consolidando il proprio ruolo di città al femminile.

Se da anni Ravenna è una città in prima fila per le donne, che protegge e aiuta chi subisce violenza e che promuove la cultura di genere, lo si deve alle numerose associazioni presenti sul territorio. A cominciare da Linea Rosa, centro antiviolenza che quest’anno ha già accolto 407 donne, numero destinato a crescere e ad avvicinarsi a quello del 2024: 448. Ammontano poi a 45 le donne e a 31 i bambini ospitati, al 30 settembre, in case rifugio e in strutture ricettive; l’anno scorso sono stati rispettivamente 58 e 49. "Questi numeri veramente sconvolgenti – spiega la presidentessa Alessandra Bagnara – non ci dicono che è in aumento la violenza contro le donne ma che le donne si autorizzano a chiedere aiuto e si rivolgono ai presidi territoriali per il sostegno necessario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna città al femminile. Dal centro Linea Rosa alla Casa delle donne: "Un sostegno concreto"

