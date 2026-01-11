Siviglia-Celta Vigo lunedì 12 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I galiziani sognano il colpaccio

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Siviglia e Celta Vigo, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alle dinamiche di classifica e alle motivazioni delle squadre. Un'occasione per comprendere l'importanza di questo incontro per entrambe le squadre, in un momento delicato della stagione.

Il posticipo che chiuderà la diciannovesima giornata di Liga vedrà protagonisti il Siviglia e il Celta Vigo: i punti in palio sono importanti e pesano soprattutto per i padroni di casa, che stanno vivendo un momento non semplice. La sconfitta interna col Levante di domenica scorsa ha aperto scenari preoccupanti: i punti finora sono 20, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

