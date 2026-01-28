Questa sera a Belgrado, la Stella Rossa affronta il Celta Vigo nella partita di Europa League alle 21:00. I serbi arrivano rafforzati dopo quattro vittorie di fila e con 13 punti in classifica, mentre i galiziani sono attesi in un match difficile. La sfida promette battaglia, con le due squadre che cercano punti fondamentali per la qualificazione.

Con 13 punti in 7 partite, la Stella Rossa ha dimostrato di avere le carte in regola per stare bene in Europa League: quattro vittorie consecutive per i serbi, che hanno 13 punti e al momento sono undicesimi in classifica. Il sogno di arrivare nelle prime 8 è molto remoto ma si può provare ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stella Rossa-Celta Vigo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi nell’inferno di Belgrado

