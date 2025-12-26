La sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo 2025 della città metropolitana è avvenuta regolarmente entro le scadenze previste, segnando un passaggio di rilievo per l’ente: l’atto è stato ufficializzato alla presenza della dott.ssa Giuseppina Attanasio e del Direttore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Metrocity, firmato il contratto integrativo 2025: più tutele e nuovi benefit per il personale

