McDonald’s svolta storica nel lavoro firmato il primo contratto integrativo aziendale | il sì anche dei Mc reggini
McDonald's ha annunciato la firma del suo primo contratto integrativo aziendale, segnando una svolta significativa nel settore della ristorazione veloce. La decisione ha ottenuto anche l'approvazione dei dipendenti, tra cui i lavoratori dei punti McDonald's di Reggio Calabria. Questo passo rappresenta un momento importante per le relazioni sindacali in un settore in continua evoluzione, aprendo nuove prospettive per le condizioni di lavoro e il dialogo tra azienda e dipendenti.
È una data destinata a restare nella storia delle relazioni sindacali del settore della ristorazione veloce. Con la firma del primo Contratto integrativo aziendale (Cia) di McDonald's Italia, sottoscritto a ottobre 2025 dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
