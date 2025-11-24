Spray urticante spruzzato a scuola per evitare la verifica disposti accertamenti sulla bomboletta
ANCONA – Su di loro la squadra mobile aveva già chiuso il cerchio i primi giorni del mese di novembre, ritenendole le autrici dello spruzzo di peperoncino alla scuola superiore Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano, avvenuto il 17 ottobre scorso. Per avere un quadro più chiaro sui ruoli delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'animale ha caricato il gruppo mentre era all'aperto ed è ancora in fuga. Si tratta di un fatto anomalo perchè solitamente l'uso dello spray urticante è sufficiente a mettere in fuga gli orsi. - facebook.com Vai su Facebook
Spray al peperoncino all’istituto Einaudi di Ferrara: venti studenti intossicati e scuola evacuata - Mattinata di caos all’Einaudi di Ferrara: studenti spruzzano una sostanza urticante, venti ragazzi intossicati ... Lo riporta fanpage.it
Spray al peperoncino spruzzato a scuola, a Ferrara ventidue studenti finiscono in ospedale - È la stessa scuola dove un viaggio d'istituto era stato concesso, in via prioritaria, agli studenti con la media del sette o più ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Spray al peperoncino a scuola, stavolta tocca a un liceo di Milano: la lunga scia di episodi non sembra arrestarsi - Cinque studenti ricoverati per lieve intossicazione da sostanza irritante: il panico al liceo Cardano di Milano. Si legge su skuola.net