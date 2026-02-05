Cecchini a Sarajevo chi è l’italiano indagato | la camicia nera i muscoli la passione per le armi le vanterie

Milano, 5 febbraio 206 – Si chiama Marco B., un italiano di 45 anni che da tempo si muove tra l’Italia e la Croazia. È finito sotto inchiesta perché sospettato di aver partecipato a episodi legati a gruppi paramilitari in Bosnia. Gli inquirenti lo descrivono come un “fascista dichiarato”, appassionato di armi e con una camicia nera sempre indosso. Le sue foto sui social mostrano muscoli tesi e vanterie sulla passione per le armi. Le indagini puntano a capire se abbia trascorso i

Milano, 5 febbraio 206 – Un “fascista dichiarato”, che lavorava tra l’Italia e la Croazia, “ vicino agli ustascia croati durante la guerra civile nella ex Jugoslavia” e forse trascorreva i fine settimana a combattere al fianco delle milizie di ultradestra. Un uomo che “dimostra almeno 10 anni di meno” della sua età, “palestrato” e amante delle armi, che “gira in camicia nera da quando era giovane” e anche negli ultimi anni si sarebbe vantato in pubblico di aver sparato durante il conflitto che ha insanguinato i Balcani. Un profilo, emerso dalle testimonianze raccolte dallo scrittore Ezio Gavazzeni e tracciato in un esposto alla Procura di Milano, del primo uomo a finire nel mirino dei pm nell’inchiesta sul caso dei "cecchini del weekend”, i taliani che pagavano per andare a uccidere civili nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci negli anni ’90. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecchini a Sarajevo, chi è l’italiano indagato: la camicia nera, i muscoli, la passione per le armi, le vanterie Approfondimenti su Sarajevo Cecchini Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: un italiano indagato per omicidio Un italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo. Cecchini dall'Italia a Sarajevo per sparare sui civili: c'è uomo italiano indagato La procura di Milano ha aperto un’indagine su un italiano coinvolto nei fatti di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sarajevo Cecchini Argomenti discussi: Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; Cecchini di Sarajevo, 80enne indagato per omicidio; Cecchini del weekend a Sarajevo, un 80enne indagato per omicidi tra il 1992 e il 1995; Cecchini del weekend, indagato un ottantenne sanvitese. Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, indagato un ex camionista 80enne: «Amante della caccia, di estrema destra e cattolico radicale»PORDENONE - A più di trent’anni dall’assedio di Sarajevo, uno dei capitoli più oscuri della guerra in Bosnia torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La ... ilgazzettino.it Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra ... leggo.it Ve la ricordate la storia orrenda dei “turisti cecchini” a Sarajevo durante la guerra Ve ne parlai mesi fa. Una storia agghiacciante e oscena: semplicemente inaccettabile. Ecco: ora è indagato un soggetto di 80enne di Pordenone. L’accusa: “Sparava a civili ine facebook Caso cecchini Sarajevo, la cronista sull'indagato, "testimonianze agghiaccianti". Intervistò donna che rivelò fatti. Indagato 'fanatico di armi e ultradestra' #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.