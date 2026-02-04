Cecchini del weekend a Sarajevo la svolta | un italiano indagato per omicidio

Un italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo. La polizia ha avviato le indagini dopo aver raccolto elementi che collegano l’indagato agli spari che hanno colpito civili, tra cui donne, anziani e bambini, durante l’assedio serbo-bosniaco tra il 1992 e il 1995. Al momento, l’uomo è sotto stretta osservazione, mentre proseguono le verifiche per chiarire il suo coinvolgimento

Milano, 4 febbraio 2026 – C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti cecchini del weekend che pagavano per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95. Shooting in Sarajevo, quegli scatti fotografici da dove i cecchini miravano sui civili Invito a comparire. Da quanto si è saputo, nelle indagini del Ros dei carabinieri, coordinate dal pm Alessandro Gobbis della Procura di Milano diretta da Marcello Viola, oggi è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio, fissato per lunedì prossimo, per un 80enne, ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: un italiano indagato per omicidio Approfondimenti su Sarajevo Cecchini Cecchini italiani nei “safari umani” di Sarajevo: c’è un indagato per omicidio La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio. Sarajevo, l’orrore dei “cecchini del weekend” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sarajevo Cecchini Argomenti discussi: Caso 'cecchini del weekend' a Sarajevo, c'è un indagato per omicidio; Silvia Cecchini stasera nell'ultima puntata di Boss in Incognito, chi è e la storia di Tartufi Jimmy; Circuito Schena Generali: Lazzeri, Balgera e Cecchini protagonisti ad Aprica; Fichera e Raimondi brillano in Valmalenco; Circuito Schena Generali. Gli emuli della Curtoni crescono sulle piste bianche. Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: c’è un italiano indagato per omicidioUn ex autotrasportatore di Pordenone oggi 80enne. L’indagine aperta dalla Procura di Milano sui turisti della morte che negli anni Novanta pagavano per uccidere nella città sotto assedio ... ilgiorno.it Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra ... leggo.it " Preparare il Cane alla Vita Sociale è la più alta forma d'Amore verso un Animale Sociale " cit. David Cecchini Nonostante la neve il primo Weekend e la pioggia il secondo, SI LAVORA CON IL CANE al Centro Cinofilo Alpha Dog !!! Come si di - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.