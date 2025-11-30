Voglio i soldi mi servono per la droga Figli aggrediscono gli anziani genitori

Anziani aggrediti da figli in cerca di soldi per poi comprare le dosi di droga. Due episodi di violenza a Roma ricostruiti dai carabinieri. Nel dettaglio, nella tarda serata di ieri, a seguito di una richiesta giunta al 112, i militari sono intervenuti presso un’abitazione a Torre Angela dove una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Voglio i soldi, mi servono per la droga". Figli aggrediscono gli anziani genitori - In poche ore, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato due cittadini romani, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati, a vario titolo, di maltrattamenti i ... Lo riporta romatoday.it

Messina: voleva soldi per alcol e droga, arrestato per violenze ed estorsioni - Minacciava ripetutamente sua madre e la sua compagna per ottenere il denaro necessario ad acquistare droga e alcol, ma dopo l’ultimo episodio è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti contro ... Da poliziadistato.it

Andrea Diprè: «La droga mi ha tolto tutto, sono disperato. Mi servono soldi per entrare in comunità». La raccolta fondi per uscire dal tunnel - Nel video di tre minuti pubblicato su Youtube Andrea Diprè non usa mezzi termini: «Negli ultimi anni sono caduto in un tunnel che mi ha portato via tutto. Segnala ilmattino.it