La truffa va a monte tre arresti | Aiuto nostro figlio sta male ‘Spillano’ soldi a due anziani

Tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di truffare due anziani ultranovantenni fingendo di essere in difficoltà e di avere un bambino malato a bordo. La loro operazione è stata sventata prima che potesse avere successo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Hanno tentato di raggirare due ultranovantenni, fingendo di essere rimasti in panne con l’auto e di avere a bordo un bambino malato con immediata necessità di soccorso. Attirando l’attenzione di due coniugi che transitavano per via Mandela, i tre protagonisti del fatto – due uomini e una donna di etnia Rom – hanno richiesto denaro, offrendo in cambio un anello d’oro giallo, con un rubino incastonato. Intascati i soldi, però, i tre sono ripartiti frettolosamente, destando i sospetti di una pattuglia della polizia locale che passava da lì e che ha immediatamente fermato il veicolo, un’Audi rossa con la targa straniera. Ilrestodelcarlino.it

