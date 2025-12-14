La truffa va a monte tre arresti | Aiuto nostro figlio sta male ‘Spillano’ soldi a due anziani
Tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di truffare due anziani ultranovantenni fingendo di essere in difficoltà e di avere un bambino malato a bordo. La loro operazione è stata sventata prima che potesse avere successo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.
Hanno tentato di raggirare due ultranovantenni, fingendo di essere rimasti in panne con l’auto e di avere a bordo un bambino malato con immediata necessità di soccorso. Attirando l’attenzione di due coniugi che transitavano per via Mandela, i tre protagonisti del fatto – due uomini e una donna di etnia Rom – hanno richiesto denaro, offrendo in cambio un anello d’oro giallo, con un rubino incastonato. Intascati i soldi, però, i tre sono ripartiti frettolosamente, destando i sospetti di una pattuglia della polizia locale che passava da lì e che ha immediatamente fermato il veicolo, un’Audi rossa con la targa straniera. Ilrestodelcarlino.it
La truffa va a monte, tre arresti: "Aiuto, nostro figlio sta male" ‘Spillano’ soldi a due anziani - Hanno tentato di raggirare due ultranovantenni, fingendo di essere rimasti in panne con l’auto e di avere a bordo un bambino malato con immediata necessità di soccorso. msn.com
Truffa del finto carabiniere a Gaeta: tre arresti, anziana derubata - La Polizia della Questura di Latina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di tre persone ritenute responsabili della truffa del finto carabiniere ai danni di ... rainews.it
#MonteSanVito - Con la truffa della targa coppia di anziani derubata dell’oro - facebook.com facebook
CASERTA: MAXI TRUFFA AL MONTEPASCHI 5 arresti delle Fiamme Gialle