Ceccano 39esima edizione del Carnevale ceccanese

Da frosinonetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Ceccano si prepara alla sua 39esima edizione del Carnevale. Le strade si riempiranno di carri allegorici, maschere e tanta musica, mentre residenti e visitatori si apprestano a vivere un giorno di festa e allegria. La manifestazione, ormai tradizione, richiama sempre più persone, pronte a divertirsi tra coriandoli e colori vivaci.

La Città di Ceccano è pronta a vivere una giornata di festa, colori e allegria con la 39ª edizione del Carnevale Ceccanese . Sabato 14 febbraio 2026 Sfilata dei carri allegorici, musica, maschere e sapori della tradizione animeranno le vie della città, in un evento che da sempre rappresenta un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ceccano Carnevale

Ceccano, successo per “Voci dal dialetto ceccanese” nella Giornata del Dialetto

A Ceccano si è svolta la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, con l’evento “Voci dal dialetto ceccanese” presso il Centro Anziani.

Trofeo Oltrarno, foto e classifica della 39esima edizione

La 39esima edizione del Trofeo Oltrarno si è chiusa con una gara che ha messo a dura prova i partecipanti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.