Ceccano 39esima edizione del Carnevale ceccanese

La città di Ceccano si prepara alla sua 39esima edizione del Carnevale. Le strade si riempiranno di carri allegorici, maschere e tanta musica, mentre residenti e visitatori si apprestano a vivere un giorno di festa e allegria. La manifestazione, ormai tradizione, richiama sempre più persone, pronte a divertirsi tra coriandoli e colori vivaci.

La Città di Ceccano è pronta a vivere una giornata di festa, colori e allegria con la 39ª edizione del Carnevale Ceccanese . Sabato 14 febbraio 2026 Sfilata dei carri allegorici, musica, maschere e sapori della tradizione animeranno le vie della città, in un evento che da sempre rappresenta un.

