Fiano&Fuoco taglio del nastro con il pienone di visitatori

Tempo di lettura: 3 minuti Un successo straordinario per la serata inaugurale di Fiano & Fuoco, la kermesse dedicata al Fiano di Avellino con particolare attenzione all’areale di Montefredane. Tantissimi i visitatori, oltre ogni previsione, che hanno affollato le vie del borgo irpino, arrivando non solo da tutta la Campania, ma anche da Puglia, Calabria, Basilicata e Lazio, tra camper e pendolari richiamati dall’eccellenza enogastronomica del territorio. Ad aprire ufficialmente l’evento con il taglio del nastro è stato Angelo Radica, presidente nazionale delle Città del Vino, che ha annunciato un importante riconoscimento per Montefredane: “Montefredane sarà sede di un consiglio nazionale delle Città del Vino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

