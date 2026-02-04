Tre cacciatori sono morti in un bosco di Montagnareale, in provincia di Messina. La polizia indaga e ha già iscritto nel registro degli indagati un uomo per omicidio. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire, ma le autorità stanno lavorando per capire cosa sia successo davvero in quel bosco.

Tre cacciatori sono morti in un bosco di Montagnareale, in provincia di Messina, in circostanze ancora oscure, e l’inchiesta ha preso una direzione che ha lasciato tutti senza fiato: c’è un primo indagato. L’uomo, identificato come il quarto uomo presente quel giorno nel fitto della macchia mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Patti, che ha avviato le indagini con il peso di un omicidio aggravato. L’episodio si è consumato intorno alle 10.30 del 2 febbraio 2026, quando i corpi dei tre uomini sono stati rinvenuti in un’area selvatica, in prossimità di un sentiero che costeggia il torrente Fiume Nero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagato per omicidio dopo la morte di due cacciatori nel bosco di Messina

Approfondimenti su Montagnareale Messina

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnareale, a Messina.

Questa notte a Patti, in provincia di Messina, i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e sospetti nell’ambito delle indagini sui tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Montagnareale Messina

Argomenti discussi: Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne; Mi ha puntato la pistola e ho sparato. Ora il poliziotto è indagato per omicidio volontario; Morte a Milano, l’agente non doveva essere nel boschetto; Spari a Rogoredo, agente indagato per omicidio volontario: Ho avuto paura. Salvini: Io sto col poliziotto.

Poliziotto indagato per l’omicidio di Rogoredo, spuntano dubbi su un arresto eseguito del 2024Dalla sentenza di assoluzione di un tunisino arrestato 2 anni fa dall’agente del commissariato Mecenate (mai inquisito per quel fatto) emerge che il verbale e altre affermazioni non coincidono con qu ... ilgiorno.it

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Non è normale tutto questo. Un poliziotto indagato per omicidio volontario per aver reagito a chi gli ha puntato una pistola contro, mentre svolgeva il proprio dovere. Nessuna contestazione di tentato omicidio, invece, nei confronti di chi ha aggredito un agente - facebook.com facebook

Non è normale. Un poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver reagito a una pistola puntata contro, in servizio. Nessun tentato omicidio per chi aggredisce un agente. Io sto dalla parte delle Forze dell’Ordine. Sempre. Senza ambiguità. x.com