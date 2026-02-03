Sicurezza e ordine pubblico Cdm atteso per giovedì alle 17

Il Consiglio dei ministri è in programma per giovedì pomeriggio alle 17. La riunione si concentrerà su questioni di sicurezza e ordine pubblico, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli delle decisioni che verranno prese.

(Adnkronos) – A quanto si apprende il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio, alle 17. Sul tavolo sono attese le nuove norme sulla sicurezza e l'ordine pubblico, da inserire nel decreto legge e in un disegno di legge. Al termine del vertice convocato ieri a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Cdm giovedì

Giovedì pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei ministri, anche se era previsto per domani.

Nel suo intervento, Capoluongo sottolinea che la sicurezza va oltre il semplice mantenimento dell’ordine pubblico, rappresentando un elemento fondamentale per il benessere sociale, la fiducia nelle istituzioni e la speranza nel futuro.

