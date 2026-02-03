Sicurezza e ordine pubblico Cdm atteso per giovedì alle 17
Il Consiglio dei ministri è in programma per giovedì pomeriggio alle 17. La riunione si concentrerà su questioni di sicurezza e ordine pubblico, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli delle decisioni che verranno prese.
(Adnkronos) – A quanto si apprende il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio, alle 17. Sul tavolo sono attese le nuove norme sulla sicurezza e l'ordine pubblico, da inserire nel decreto legge e in un disegno di legge. Al termine del vertice convocato ieri a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Giovedì CdM, atteso pacchetto sicurezza
Giovedì pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei ministri, anche se era previsto per domani.
“La sicurezza non è solo ordine pubblico”: Capoluongo si racconta
Nel suo intervento, Capoluongo sottolinea che la sicurezza va oltre il semplice mantenimento dell’ordine pubblico, rappresentando un elemento fondamentale per il benessere sociale, la fiducia nelle istituzioni e la speranza nel futuro.
