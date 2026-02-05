Cavalieri da applausi Bene i Cadetti e U18

I Cavalieri Union vincono ancora e si prendono il secondo posto in classifica. Domenica, al Montano, hanno battuto Civitavecchia in una partita maiuscola. Sono nove vittorie nelle ultime dieci gare e il momento è perfetto: prima della pausa, i padroni di casa hanno superato i rivali e si avvicinano alla vetta. Bene i Cadetti e U18, che continuano a crescere.

"Vincere aiuta a vincere", recita un vecchio adagio. E la vittoria di domenica scorsa, la nona consecutiva nelle ultime dieci partite, è arrivata nel miglior momento possibile: i Cavalieri Union, battendo Civitavecchia al Montano, hanno superato in classifica i rivali proprio prima della mini-sosta del campionato di Serie A. Il direttore tecnico Alberto Chiesa avrà una settimana di tempo in più per lavorare in vista delle prossime uscite ed andare al riposo da primi della classe è senz'altro positivo. Anche se di scontato non c'è nulla: capitan Puglia e soci sono primi nel girone 4 di A con 47 punti, uno in più del Civitavecchia, e possono contare su una maggior differenza punti a parità di mete (64).

