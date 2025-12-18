Da quasi dieci anni, Cavalieri Union da applausi rappresenta un faro di solidarietà e impegno, un gesto che si rinnova senza interruzioni anche dopo la pandemia. Un’iniziativa che si è trasformata in un appuntamento ormai consolidato, simbolo di generosità e comunità. Un viaggio continuo alla scoperta della meta della solidarietà, dove l’unione fa la forza e il cuore pulsa più forte.

© Lanazione.it - La meta della solidarietà. Cavalieri Union da applausi

Un’iniziativa avviata ormai quasi un decennio da, proseguita nel post-pandemia senza soluzione di continuità e che è diventata quasi un rituale. E che si è rinnovata anche quest’anno, come ormai da tradizione: lo scorso martedì, una delegazione dei Cavalieri Union ha fatto visita come di consueto in questo periodo dell’anno ai bambini ricoverati all’ Ospedale Santo Stefano, portando loro doni legati al mondo del rugby. Un progetto che il sodalizio pratese sta portando avanti insieme alla Fondazione Ami, per una partnership che in passato ha dato vita ad ulteriori iniziative. "Un momento a cui teniamo molto – ha dichiarato Francesco Fusi, direttore sportivo dei Cavalieri – perché rappresenta pienamente i valori del nostro club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

