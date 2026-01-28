Tagliate le gomme dell' auto usata dal piromane la madre sporge denuncia

La madre di un uomo sospettato di aver dato fuoco a un’auto ha deciso di denunciare. Questa mattina, qualcuno ha tagliato le gomme dell’auto usata dal piromane, sotto casa sua. La donna ha spiegato che si tratta di un gesto che potrebbe sembrare semplice, ma in questo caso si aggiunge a una serie di episodi che, da soli, non sembrano così gravi, ma che insieme lasciano intendere un clima teso e complicato.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. La madre di Marco Zaccaria, proprietaria dell'autovettura, ha presentato la denuncia alla polizia locale. L'uomo è ai domiciliari Pneumatici tagliati sotto casa, poi la denuncia dei fatti. La storia potrebbe essere banale e nel pubblicarla dire di averla raccontata molte altre volte, ma in questo caso gli elementi di dettaglio appaiono, nella loro gravità, quantomeno curiosi. La vittima del danneggiamento subito dall'autovettura (quattro le gomme tagliate), infatti, è il trentacinquenne triestino Marco Zaccaria, accusato dalla Procura della Repubblica di Trieste di aver dato fuoco a decine e decine di automobili.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Nella notte, un episodio di vandalismo ha interessato l'auto di un noto professionista, che è stata oggetto di un attacco mirato.

