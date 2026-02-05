cattedrale il museo nel futuro tutte le opere digitalizzate e rese pubbliche on line

La Cattedrale di Lucca mette in rete tutto il suo patrimonio. Grazie a un finanziamento europeo, il museo ha digitalizzato le opere e le ha rese accessibili online. Ora chiunque può consultare le collezioni dal proprio computer, senza dover andare sul posto. È un grande passo avanti per la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale lucchese.

Grazie al bando Pnrr- M1c3 – Investimento 3.3 "Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale", sostenuto dall’Unione Europea-Next Generation Eu, il Complesso museale e archeologico della Cattedrale di Lucca compie un passo significativo nel processo di digitalizzazione del proprio patrimonio, dotandosi per la prima volta di un database online dedicato ai beni e alle opere conservate. Il database, liberamente consultabile su www.museocattedralelucca.it, è progettato come uno strumento di conoscenza avanzata, Il lavoro effettuato rende fin da subito fruibili i contenuti relativi alle opere conservate e esposte negli spazi del museo e nella Sacrestia della Cattedrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

